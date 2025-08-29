韓国で日本のアニメ展相次ぎ開催　チェンソーマン・エヴァンゲリオンなど

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市内で、日本の人気アニメーション「チェンソーマン」と「エヴァンゲリオン」シリーズの展示が相次いで開催されている。

先月１９日に開幕し、韓国では初開催となる「アニメーション チェンソーマン展」では、チェンソーマン、早川アキ、マキマなど主要キャラクターの等身大フィギュアや絵コンテ、キャラクターの服装などを指定した設定資料、台本、作品の背景となる空間の平面図などが展示されている。さらに、声優たちの裏話が盛り込まれた映像や作品中に登場する小物なども公開されている。ソウルのＤＵＥＸ弘大で１１月９日まで。

ソウルのＡＫプラザ弘大で今月２８日から１１月３０日まで開催される「Ｌｉｎｅｓ ｏｆ ＥＶＡＮＧＥＬＩＯＮ―エヴァンゲリオン展：線―」では、エヴァンゲリオンシリーズの主要シーンの原画約１００点が展示されている。

今年３月の「推しの子」や７月の「ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ」をはじめ、日本の人気アニメや原作漫画の展示が続々と行われているのは、動画配信サービスで多様な日本のコンテンツに触れられるようになったことでマニア層が拡大した影響と分析される。

なかでも、若者世代は日本のアニメをテレビや情報技術（ＩＴ）端末だけでなく、展示会場や映画館などさまざまなルートで楽しんでいる。

韓国で今月２２日に封切られたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」は、公開から１週間足らず（２７日時点）で累計観客動員数２２３万人を記録した。