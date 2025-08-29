韓国の２６年度予算案　８％増の７７兆円＝ＡＩ・研究開発に集中配分

【世宗聯合ニュース】韓国の２０２６年度（１～１２月）予算案が７２８兆ウォン（約７７兆円）で編成された。今年度より８．１％増加した。６月に発足した李在明（イ・ジェミョン）政権の初めての本予算案で、前政権の緊縮財政から拡張財政に転じた。人工知能（ＡＩ）や研究開発（Ｒ＆Ｄ）分野に予算を集中的に配分した。

政府は２９日の閣議で、２６年度の予算案を決定した。予算案は９月に国会に提出され、各常任委員会や予算決算特別委員会の審査を経て、１２月に確定する。

総収入は２２兆６０００億ウォン増加した６７４兆２０００億ウォン、総支出は５４兆７０００億ウォン増えた７２８兆ウォン。尹錫悦（ユン・ソクヨル）前政権が編成した今年度の予算（６７３兆３０００億ウォン）に比べると８．１％増加したもので、２２年度予算案（８．９％増）以来の増加率となる。

具潤哲（ク・ユンチョル）経済副首相兼企画財政部長官は記者会見で、「李政権は発足と同時に萎縮した景気と凍りついた国民生活に活気を吹き込まなければならない重大な課題に直面した」として、「回復の火種を成長の炎へと拡散させるためには、財政が呼び水役を果たさなければならない」と説明した。そのうえで、「単なる拡張的な財政運営ではなく、成果が出る分野に適切に投入する戦略的財政運営が必要だ」とし、「財政が回復と成長をけん引し、先導経済への大転換を支えるようにした」と強調した。

国家債務は１２７３兆３０００億ウォンから１４１５兆２０００億ウォンと１４１兆８０００億ウォン増える。国内総生産（ＧＤＰ）比の国家債務の割合は４８．１％から５１．６％に上昇する。

成果が低い約１３００の事業は廃止する。尹前政権で急増した政府開発援助（ＯＤＡ）予算は大幅に減額した。

一方、経済成長を後押しする事業に予算を集中的に投入する。研究開発予算は２９兆６０００億ウォンから３５兆３０００億ウォンと５兆７０００億ウォン増加した。過去最大の増加幅となる。トランプ米政権が増額を求めている国防予算は５兆ウォン（８．２％）増の６６兆３０００億ウォンとなる。総額と増加幅のいずれも過去最大規模だ。

政府は２６年度の予算案の目標として「超革新経済」を掲げ、▼地方拠点成長▼少子高齢化対応▼社会安全対応▼災害予測・予防・対応▼先端国防・朝鮮半島平和――などを反映したと説明した。

主なキーワードは未来の成長エンジンとなるＡＩと研究開発だ。ＡＩ予算は３兆３０００億ウォンから３倍を超える１０兆１０００億ウォンに増加する。ロボットや自動車、造船、家電、半導体など主要製造業を中心に「フィジカルＡＩ」の先導国を目指す方針だ。研究開発分野ではＡＩやバイオ、防衛産業、エネルギーなど先端産業の技術開発に今年度より２兆６０００億ウォン増えた１０兆６０００億ウォンを配分する。

地方拠点成長予算として、拠点国立大学に８７３３億ウォンの予算を投入する。今年度より２倍以上増えた。

国防予算は初級幹部の待遇改善や次世代ステルス戦闘機、ＡＩ・ドローン・ロボットなど先端武器の研究開発に集中的に投入される。

高齢化対応予算は２５兆６０００億ウォンから２７兆５０００億ウォンに増えた。