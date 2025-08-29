［韓流］Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ新譜が初週３０３万枚　Ｋ―ＰＯＰでは今年最多

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の４枚目フルアルバム「ＫＡＲＭＡ」が、今年のＫ―ＰＯＰアーティストのアルバム初週売上として最多記録を打ち立てたことが、２９日分かった。

所属事務所のＪＹＰエンターテインメントによると、２２日に発売された「ＫＡＲＭＡ」は韓国ＣＤセールス集計サイトのハントチャートの集計で約３０３万枚を売り上げた。今年発売されたＫ―ＰＯＰのアルバムのうち、３００万枚を突破したのは同作が唯一だ。

また、世界最大の音楽配信サービス、スポティファイでは、今年Ｋ―ＰＯＰアーティストがリリースしたアルバムのうち発売初週のストリーミング再生回数が最多を記録。スポティファイの新曲チャート「トップソングデビューグローバル」（８月２２～２４日）では、タイトル曲「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」が２位に入ったのをはじめ、収録曲のうち８曲が１０位以内にランクインした。

英オフィシャル・チャート・カンパニーは２６日（現地時間）の予告記事で、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓが全英シングルチャート「トップ１００」で自己最高位を記録するとの見通しを伝えた。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは２９日、リミックスデジタルシングル「ＣＥＲＥＭＯＮＹ（Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ Ｒｅｍｉｘｅｓ）を発表した。