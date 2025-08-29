記事入力 : 2025/08/29 14:20

［韓流］Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ新譜が初週３０３万枚　Ｋ―ＰＯＰでは今年最多

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の４枚目フルアルバム「ＫＡＲＭＡ」が、今年のＫ―ＰＯＰアーティストのアルバム初週売上として最多記録を打ち立てたことが、２９日分かった。

　所属事務所のＪＹＰエンターテインメントによると、２２日に発売された「ＫＡＲＭＡ」は韓国ＣＤセールス集計サイトのハントチャートの集計で約３０３万枚を売り上げた。今年発売されたＫ―ＰＯＰのアルバムのうち、３００万枚を突破したのは同作が唯一だ。

　また、世界最大の音楽配信サービス、スポティファイでは、今年Ｋ―ＰＯＰアーティストがリリースしたアルバムのうち発売初週のストリーミング再生回数が最多を記録。スポティファイの新曲チャート「トップソングデビューグローバル」（８月２２～２４日）では、タイトル曲「ＣＥＲＥＭＯＮＹ」が２位に入ったのをはじめ、収録曲のうち８曲が１０位以内にランクインした。

　英オフィシャル・チャート・カンパニーは２６日（現地時間）の予告記事で、Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓが全英シングルチャート「トップ１００」で自己最高位を記録するとの見通しを伝えた。

　Ｓｔｒａｙ　Ｋｉｄｓは２９日、リミックスデジタルシングル「ＣＥＲＥＭＯＮＹ（Ｃｅｌｅｂｒａｔｅ　Ｒｅｍｉｘｅｓ）を発表した。　

聯合ニュース
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
関連ニュース
あわせて読みたい