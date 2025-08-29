韓国の２６年度国防予算案　過去最大規模に＝今年比８．２％増

【ソウル聯合ニュース】韓国政府は２９日、２０２６年度（１～１２月）の予算案を発表した。国防予算は過去最大規模の６６兆２９４７億ウォン（約７兆１７００億円）で、今年度比８．２％拡大した。国防予算の伸び率は０８年度（８．７％増）以来の高水準となる。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は２５日に行ったトランプ米大統領との首脳会談後、国防費を増額する方針を表明していた。

国防予算の増額分は初級幹部の待遇改善や将兵の福祉向上、次世代ステルス戦闘機や人工知能（ＡＩ）、ドローン、ロボットなどの先端武器の研究開発に投入される。

◇初級幹部の報酬引き上げ 将兵の給食費も増額

政府は初級幹部の待遇改善や教育・訓練、給食など将兵の福祉向上に関する予算を拡大する。

初級幹部の報酬は最大６．６％引き上げる。当直手当や戦闘能力強化費なども増額する。

３年間凍結された将兵の給食単価は一日１万３０００ウォンから１万４０００ウォンに引き上げる。

ＡＩ教育を全将兵に拡大し、教育用ドローンを全部隊に普及する。

予備軍の訓練費は動員１型は８万２０００ウォンから９万５０００ウォンに、動員２型は４万ウォンから５万ウォンに引き上げる。

◇最先端戦闘機に２兆４千億ウォン 未来戦に備えロボット・ドローン投資拡大

防衛力改善費は未来戦に備えるため、最先端戦闘機やＡＩ、ドローン、ロボットなど先端武器の導入に集中的に投入する。

韓国初の国産超音速戦闘機「ＫＦ２１」の開発・量産事業予算は１兆３０００億ウォンから２兆４０００億ウォンに拡大する。

ＫＦ２１はステルス設計が一部反映された第４．５世代の戦闘機で、試験飛行を経て２６年から戦力化される。性能改良を行い、第５世代のステルス戦闘機の開発を目指す。

ＫＦ２１の開発で蓄積した戦闘機技術力を生かすため、６３６億ウォンの予算をかけて次世代ステルス戦闘機の研究に着手する。

未来戦に備えたＡＩやドローン、ロボットなど先端国防技術への投資予算は５０００億ウォンから８０００億ウォンに拡大し、民間の宇宙技術を活用したドローンとロボットの研究開発も進める。

◇報勲関連予算も拡大

朝鮮戦争などで犠牲になった人たちを支援する報勲補償金を５％引き上げる。

参戦者が死亡した場合、低所得の配偶者に月１０万ウォンの生計支援費を支援する手当を新設する。

報償金や手当引き上げ、支援対象拡大により、報勲関連予算は約１０００億ウォン増加した５兆１９８８億ウォンで編成された。