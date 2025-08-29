これぞアメリカンスタイル…タイガー・ウッズとトランプ・ジュニアの元妻、ホワイトハウスで挙式か

「ゴルフの皇帝」ことタイガー・ウッズ氏と、トランプ米大統領の長男の元妻で現在ウッズ氏と交際中のバネッサ・トランプさんが、結婚式場としてホワイトハウスを考えているという報道が飛び出した。

【写真】タイガー・ウッズに寄り添うトランプ・ジュニアの元妻バネッサ・トランプさん

英国のネットメディア「デイリー・エクスプレス」や英紙「デイリーメール」などが19日、相次いで報じた。

二人は今年3月、交際していることを公表した。ウッズ氏は当時、自身のインスタグラムで「私のそばにいるあなたと共に歩む人生は、以前よりも良い」「今後の人生の旅路を共にすることを期待している」とつづり、バネッサさんとのツーショット写真を公開した。

ウッズ氏とバネッサさんが親しくなったのは、ウッズ氏の息子チャーリー君とバネッサさんの娘カイさんが同じ高校のゴルフで選手として活動していたことがきっかけだったという。

モデル出身のバネッサさんは、トランプ大統領の長男ドナルド・トランプ・ジュニア氏と2005年に結婚し、5人の子どもを生んだが、2018年に離婚した。バネッサさんはトランプ大統領の「元嫁」という立場だが、トランプ大統領に非常に気に入られていて、ウッズ氏との交際も積極的に歓迎しているという。

二人の結婚式をホワイトハウスで挙げるという計画も、トランプ大統領の承諾を得たうえで進めていると伝えられている。

二人の交際が公表されると、トランプ大統領は「私はタイガーもバネッサも好きだ。二人が幸せに暮らすことを願う」とSNS（交流サイト）に投稿した。

チョン・アイム記者