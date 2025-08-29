李大統領　与党議員全員と昼食会＝改革推進へ協力要請

【ソウル聯合ニュース】韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は２９日、青瓦台（旧大統領府）で与党「共に民主党」の国会議員全員を招いた昼食会を行った。李大統領が６月に就任後、共に民主党の議員全員との会合を開いたのは初めて。

共に民主党の朴洙賢（パク・スヒョン）首席報道官によると、李大統領は「私の言葉一つに数千万人の国民の生活がかかっているという重い責任感を持って死ぬ気で国政に臨んでいる」として、「皆さんも今が歴史の転換点と認識し、一人一人の責任が非常に大きいという考えで臨んでほしい」と呼びかけた。

９月に始まる通常国会に言及し、「国会の役割が非常に重要だ」とし、「国会で改革課題をしっかり進めることを信じている」と述べた。

また、「私にとっては今より任期が終わる日の評価が一番重要だ」として、「言葉ではなく結果を見せたい。言葉よりも行動と結果で国政を運営していきたい」と強調した。

そのうえで、「（韓日・韓米）首脳会談をしっかり準備できるよう声援を送ってくれた国民と議員の皆さんに心より感謝する」と述べた。李大統領は２３日に日本を訪問して石破茂首相と首脳会談を行い、２５日には米ワシントンでトランプ大統領と会談した。