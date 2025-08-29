北朝鮮２４年ＧＤＰ　ロシアとの協力拡大などで３．７％増＝韓国推計　

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）は２９日に公表した北朝鮮経済に関する報告書で、北朝鮮の２０２４年の実質国内総生産（ＧＤＰ）を国連が定める基準によって推計した結果、前年比３．７％増の３６兆９６５４億ウォン（約４兆円）だったと明らかにした。３．１％増加した２３年に続く２年連続での増加となり、増加幅は１６年（３．９％）以来の高水準となった。国策事業の強化やロシアとの経済協力の拡大が後押ししたとみられる。

韓国銀行の担当者は「対内的には国策事業の推進が強化され、対外的にはロシアとの協力が拡大したことで、製造業、建設業、鉱業が大きく伸びた」と説明した。

北朝鮮は２１年から国家経済発展５カ年計画を推進し、２４年からは地方の生活水準を飛躍的に改善させる政策を進めている。

産業別にみると、製造業が設備増設や武器類の輸出増加などに支えられ、７．０％増えた。１９９９年（７．９％）以来の高い増加率となった。

鉱工業は石炭、金属、非金属が全て増えて８．８％増加し、建設業も住居用建物を中心に１２．３％増えた。

２０２４年の北朝鮮の貿易額（韓国を除く）は２７億ドル（約３９７０億円）で前年比２．６％減少した。

輸出は３億６０００万ドルで１０．８％増加したが、輸入は２３億４０００万ドルで４．４％減少した。

昨年、韓国と北朝鮮の搬出・搬入はなかった。

南北間の搬出・搬入は１６年に３億３２６０万ドルを記録したが、南北経済協力事業の北朝鮮・開城工業団地の稼働が同年停止したことで急減。２０年は３９０万ドル、２１年は１１０万ドル、２２年は１０万ドルと減少し、２３年以降はゼロになった。