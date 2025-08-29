尹前大統領妻の側近を横領罪で起訴　特別検察官

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏に絡む不正疑惑を捜査する特別検察官チームは２９日、金氏の側近で「執事」とされるキム・イェソン氏を特定経済犯罪加重処罰法上の横領罪で起訴したと発表した。

キム氏を巡っては自身が設立に関わり、株式も保有するレンタカー会社が２０２３年に配車サービス最大手、カカオモビリティなどから計１８４億ウォン（約１９億４４００万円）の不当な投資を受けた疑惑に関与したとされる。

１８４億ウォンのうち４６億ウォンはベンチャー企業が、キム氏から譲渡を受けて保有していたレンタカー会社の旧株を買い入れるのに使われた。

このベンチャー企業については、キム氏の配偶者が唯一の社内取締役として登記されていたことが明らかになり、実際はキム氏が所有する会社ではないかとの疑惑が持たれている。

特別検察官側はまず、４８億ウォンを横領した罪でキム氏を起訴した。

レンタカー会社に流れた４６億ウォンのうち２４億３０００万ウォンを同社代表に貸し付ける手法で横領したとみている。

またレンタカー会社がベンチャー企業と虚偽の契約を結んで１億ウォン以上を支払ったほか、キム氏の配偶者を複数の法人の役員にして給与を支払う手口で巨額を横領したと判断している。

レンタカー会社が１８４億ウォンの不正融資を受けたとする内容と関連した背任は起訴状に含まれなかった。