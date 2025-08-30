「お前らに何の関係があるの？」　インスタに腹筋写真を投稿した女子重量挙げ選手、クレームに反発　／抱川

韓国の女子重量挙げ選手が交流サイト（SNS）の自身のアカウントに腹筋を見せている写真を掲載したのを受け、重い懲戒処分を求める声が上がっており、騒動となっている。

京畿道抱川市庁に所属する女子重量挙げのパク・スミン選手は8月26日、自身に対して苦情が寄せられていることを告げた上で、「市庁所属とはいえ形だけの公務員であって、私たちはただ市庁に所属している社会人運動部員。公務員扱いもされていない。（市は）気にもしていない」とSNSに投稿した。

そして、苦情を言う人々に対して「お前らに何の関係があるの？ 写真を1枚1枚スクショして苦情を入れているのを見ると、ずいぶんとマメだね」とも書いた。

パク・スミン選手が公開した内容によると、苦情を寄せた人々はパク・スミン選手のSNS写真を添付し、「添付ファイル（の写真）に写っている選手はお宅の市庁に所属する選手なのか？ インスタグラムに下着姿の写真を載せていて、市庁のイメージが損なわれる。こんな選手とあえて契約している理由は何なのか。直ちに重い懲戒処分を下すよう求める」と書いているという。

これらの人々はパク・スミン選手が鏡の前で腹筋を見せて撮った写真を問題視している。

抱川市庁の社会人運動競技部設置および運営条例施行規則などによると、市庁傘下の社会人運動競技部の選手は品位維持の義務を順守しなければならず、これに違反すれば罷免・解任・停職・減給など懲戒処分を受ける可能性がある。

ただし、「腹筋を撮った写真を個人のSNSに掲載したことが『品位維持義務』に違反したと見なすのは難しい」との声もある。

こうした状況はSNSやインターネット・コミュニティー・サイトなどで話題になっており、これを取り上げた一部の投稿は再生回数が数十万回に達している。

ネットユーザーたちは「何でもかんでも文句をつけるなあ」「露出が激しい写真でもないのに、あの程度でも問題になるの？」「あんな苦情は無視すべきだ」などと反応している。

キム・ミョンイル記者