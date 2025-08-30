「後で自分の車を止めるから」　マンション駐車場でトウガラシを干す女性にネットの反応さまざま　／韓国・大田市

マンションの駐車場に敷物を広げて駐車スペースを占領し、赤トウガラシを干す女性の姿がカメラに捉えられ、物議を醸している。

8月25日、インターネットのコミュニティーサイトに「マンション駐車場でトウガラシを干す迷惑住民」と題する書き込みがアップされた。

投稿者は「個人所有の敷地でもないのに、あまりにも図々しすぎる」とつづり、１枚の写真を添付した。

写真を見ると、マンションの住人と推定される中年女性が１台分の駐車スペースに敷物を広げ、その上に座ってトウガラシの下処理をしている。女性は周囲のことを気にする様子もなく、背中を向けたまま作業に没頭しているようだ。

投稿者は「駐車スペースがなかなか空かない大田市のあるマンション」だとして「車が続々と入ってくるのに（トウガラシの作業を続けていて）、作業を終えたら自分の車を入れるんだと言い張っていた。管理所長まで出てきたが、仲裁できなかった」とつづった。

さらに「こんなに厚かましいと、こちらももうお手上げだ」と続けた。

この投稿には「写真を撮ってエレベーターの所に貼り、マンションの住民に知らせるべきでは」「そんなことをするなら田舎で暮らせよ。一戸建てに住むとか」「早く法が整備されて迷惑族が法的に処罰されればいいのに」などのコメントが相次いだ。

一方、一部では「最近は駐車場の迷惑ユーザーのせいでムカつくことが多いけど、これはちょっとほろ苦いね」「このくらいは見逃してあげて」など、そこまで厳しく指摘する必要はないとの意見も見られた。

チェ・ヒョジョン記者