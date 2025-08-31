ＢＴＳ「災難」相次ぐ　女がジョングクさんの自宅駐車場に侵入＝現行犯逮捕

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル竜山警察署は３１日、人気グループＢＴＳ（防弾少年団）のＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク）さんの自宅に侵入しようとしたとして４０代の女を住居侵入の容疑で現行犯逮捕したと発表した。

女は前日夜１１時２０分ごろ、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫさんが居住する一戸建ての自宅の駐車場に侵入。通報を受けて出動した警察に現行犯逮捕された。警察は駐車場に入ったいきさつなどを調べている。

これに先立ち、今年６月１１日には３０代の中国籍の女がＪＵＮＧ ＫＯＯＫさんの自宅に侵入しようとして玄関のオートロックを解除するため暗証番号を何度も押して現行犯逮捕されている。女は韓国在住ではなく、除隊したＪＵＮＧ ＫＯＯＫさんを一目見ようと訪韓したと供述したとされる。

世界的に人気の高いＢＴＳに向けた関心が間違った形で表れたのはこれだけではない。

昨年６月には、ＢＴＳのメンバー、ＪＩＮ（ジン）さんが兵役を終えて除隊した翌日のイベントで５０代の日本人の女に無理やりキスされる事件もあった。女は今年５月に性暴力処罰法違反の疑いで書類送検された。

また、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫさんは、保有する総合エンターテインメント企業ＨＹＢＥ（ハイブ）の株式８４億ウォン（約８億９０００万円）相当を国際ハッキング組織に狙われたこともあり、世界的人気を誇るＢＴＳのメンバーらは相次ぎ災難に見舞われている。