訪中予定の金正恩氏　９月１日に特別列車で出発か

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が中国・北京で開催される抗日戦争勝利８０年を記念する行事に出席するため、９月１日に列車で出発するとの見方が出ている。

韓国政府の消息筋によると、金正恩氏は来月１日に特別列車で平壌を出発する可能性が高い。平壌から北京までは列車で２０～２４時間ほどかかるため、１日に出発しないと、抗日戦争勝利８０年行事開催の前日となる２日に到着できないからだ。

金正恩氏はこれまで４回中国を訪問している。２０１８年３月の初訪中と、１９年１月の４回目の訪中の際には列車で移動した。１８年５月と同６月には専用機「チャムメ１号」を利用した。

今回も専用機で移動する可能性は完全に排除できないが、ここ数年間、航空機を利用したことがないことから、列車で移動する可能性が高いとみられる。専用機はまた、老朽化が進んでおり、金正恩氏が好まないとの分析もある。

特別列車の通過が予想される路線から近い中国・丹東のホテルが外国人の予約を制限していることも、列車での訪中が有力視される理由として挙げられる。同ホテルは以前にも金正恩氏が訪中した際に外国人の予約を受け付けなかった。