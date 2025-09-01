ストレイキッズ新譜　ビルボードで７作連続１位＝ＢＴＳ抜く

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが３１日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、韓国の人気グループＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の４枚目フルアルバム「ＫＡＲＭＡ」がメインアルバムチャート「ビルボード２００」で初登場１位を獲得した。同チャートで１位に立つのは通算７作目で、ＢＴＳ（防弾少年団）の通算６作の記録を抜いてＫ－ＰＯＰアーティスト最多を更新した。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは２０２２年の「ＯＤＤＩＮＡＲＹ」で初めてトップに立って以降、「ＭＡＸＩＤＥＮＴ」「ＡＴＥ」「合（ＨＯＰ）」など７作連続で、ビルボード２００で１位を獲得した。さらに、初めて同チャート入りした「ＯＤＤＩＮＡＲＹ」から全７作が首位を記録したのもビルボード史上初。

Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓはメンバーのバンチャン、チャンビン、ハンによるグループ内のプロデュースチーム「３ＲＡＣＨＡ（スリラチャ）」を中心に、個性的な音楽で人気を確立した。ヒップホップをベースにした強烈なメロディーはＫ－ＰＯＰファンの間で「麻辣味の音楽」と呼ばれる。「ＫＡＲＭＡ」は英オフィシャル・チャート・カンパニーによる全英シングルチャート「トップ１００」でも自己最高の２２位を記録し、海外でもファン層を広げている。

一方、ビルボード２００では３１万３０００枚相当のセールスを記録した「ＫＡＲＭＡ」に続き、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）アルバムが５週連続で２位となった。２位に入るのは通算６週で、前週より１６％増の１２万５０００枚相当を売り上げた。