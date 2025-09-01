韓国の７月ネット通販取引額　７．３％増で過去最高＝テスラ新車が後押し

【世宗聯合ニュース】韓国統計庁が１日発表した「オンラインショッピング動向」によると、７月のインターネット通販の取引額は前年同月比７．３％増の２３兆３３５億ウォン（約２兆４３１０億円）で、２０１７年の統計開始以来最高を記録した。また、初めて単月で２３兆ウォンを超えた。これまでの最高額は昨年１２月の２２兆７０００億ウォン。

商品群別では米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの新モデルの発売により、自動車・自動車用品（５４．８％増）が取引額全体の増加をけん引した。

韓国輸入自動車協会（ＫＡＩＤＡ）によると、７月のテスラの販売台数は７３５７台で、輸入車市場１位を記録した。このうち新型のモデルＹが６５５９台を占めた。

飲料・食料品（１２．６％増）、飲食サービス（１１．０％増）も堅調な増加傾向を示した。一方、かばん（１３．８％減）などは減少した。

７月の取引額の増加率は昨年６月（９．２％）以来の高水準を記録した。統計庁は、昨年に電子商取引（ＥＣ）サイト「ティーモン」と「ウィメプ」で販売者への売上金の支払いが行われなかった問題が７月から解消され始めたことが作用したと分析した。

取引額全体に占める割合は、飲食サービス（１５．５％）、飲料・食料品（１４．０％）、旅行・交通サービス（１２．８％）の順で多かった。

モバイルショッピングの取引額は前年同月比１０．０％増の１８兆１５６８億ウォンで、初めて１８兆ウォンを突破。ネット通販の取引額全体の７８．８％を占めた。

モバイル取引額の割合が高い商品群は飲食サービス（９８．９％）、電子クーポンサービス（９０．５％）、児童・幼児用品（８５．２％）の順だった。