韓国完成車５社の８月販売６２万６７２１台　５カ月連続増

【ソウル聯合ニュース】現代自動車、起亜、韓国ＧＭ、ルノーコリア自動車、ＫＧモビリティーの韓国完成車メーカー５社が１日発表した資料によると、５社の８月の世界販売台数は前年同月比１．２％増の６２万６７２１台だった。国内販売は５．２％増の１１万１１３５台、海外販売は０．４％増の５１万５５８６台だった。

５社の世界販売台数は４月（２．４％増）、５月（０．３％増）、６月（０．２％増）、７月（２．４％増）に続き５カ月連続で増加した。

米国が韓国から輸入する完成車に課す関税は韓国政府が目標としていた１２．５％を上回る１５％となったが、関税に関する不確実性が解消され、販売台数に肯定的影響を与えたと分析される。

メーカー別では、現代自動車の世界販売台数は前年同月比０．４％増の３３万６３９５台だった。国内販売は０．４％増の５万８３３０台、海外販売は０．５％増の２７万８０６５台。

起亜は国内が７．４％増の４万３６７５台、海外が０．５％減の２１万２７５台の計２６万３９５０台だった。

韓国ＧＭの世界販売台数は３４．７％増の２万１０５９台だった。昨年８月に部分ストライキにより生産が滞り、販売台数が半減した反動と分析される。

ＫＧモビリティーの世界販売台数は９．０％増の８８６０台だった。

ルノーコリアは国内が１８６．５％増の３８６８台、海外が６３．５％減の２５８９台で、全体では２３．６％減の６４５７台にとどまった。

８月の国内販売台数が最も多かったモデルは現代自動車のセダン「アバンテ」（７６５５台）で、起亜の多目的スポーツ車（ＳＵＶ）「ソレント」（６５３１台）、起亜の多目的レジャー車（ＲＶ）「カーニバル」（６０３１台）、起亜のＲＶ「スポーテージ」（５７５５台）、現代自動車の小型トラック「ポーター」（５５４７台）と続いた。