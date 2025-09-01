韓国の６～８月平均気温２５．７度　観測史上最も暑い夏に　　

【ソウル聯合ニュース】韓国気象庁が１日発表した統計によると、今年の夏（６月１日から８月３１日まで）の全国平均気温は２５．７度で、昨夏（２５．６度）を上回り、気象観測網が全国に広がった１９７３年以降で最も高かった。

今夏の平均最高気温と平均最低気温はそれぞれ３０．７度と２１．５度で、７３年以降で１位と２位となった。平均最高気温の２位は９４年の３０．５度、平均最低気温の１位は２０２４年の２１．７度となっている。

夜間（午後６時１分から翌日午前９時まで）の平均最低気温は２１．９度で、昨年（２１．９度）に並び歴代１位を記録した。気象記録は同じ値の

場合、最新のものが上位に置かれる。

最高気温が３３度以上の猛暑日は２８．１日で、１８年（３１．０日）と９４年（２８．５日）に続き歴代３位、夜間の最低気温が２５度以上の熱帯夜は１５．５日間で２４年（２０．２日間）、１８年（１６．５日間）、９４年（１６．５日間）に続き４位だった。

今夏の全国平均降水量は６１９．７ミリで、７３年以降で１９番目に少なく、平年（７２７．３ミリ）の８５％の水準にとどまった。

現在も日照りが続く江原道東部は今夏の降水量が２３２．５ミリで、７３年以降の夏の降水量としては最も少なく、これまでの最少記録（７７年、３３９．８ミリ）を１０７．３ミリ下回った。