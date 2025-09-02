金正恩氏の専用列車が国境通過　訪中に外相ら同行＝北朝鮮メディア

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は２日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が中国・北京で開かれる抗日戦争勝利８０年を記念する行事に出席するため、１日に専用列車で平壌を出発したと報じた。また、列車は２日未明、中朝国境を通過したと伝えた。

同通信が公開した写真によると、列車には崔善姫（チェ・ソンヒ）外相や金成男（キム・ソンナム）党国際部長とみられる人物も搭乗した。金正恩氏が列車前でたばこを吸いながら趙甬元（チョ・ヨンウォン）・金徳訓（キム・ドクフン）党書記と会話する写真も掲載されたが、両氏が同行したかどうかは不明だ。

金正恩氏の妻、李雪主（リ・ソルジュ）氏や娘のジュエ氏、妹の金与正（キム・ヨジョン）党副部長の同行についても言及はなく、写真でも姿が確認できない。

北朝鮮のラジオ放送局、朝鮮中央放送は「朝鮮労働党中央委員会と朝鮮民主主義人民共和国政府の主要指導幹部が同行している」と述べるにとどめ、具体的な同行者の名前は明らかにしなかった。

北朝鮮が最高指導者の海外訪問を出発直後に公開するのは異例。金正恩氏が２０２３年９月１０日、平壌を出発しロシアを訪問した際は２日後の１２日に国営メディアが報じた。

金正恩氏を乗せた列車は鴨緑江を渡って国境を越えたとみられ、２日に北京に到着すると予想される。

同氏は習近平国家主席の招きで抗日戦争勝利８０年を記念する行事に出席する。行事にはロシアのプーチン大統領らも参加する。