金正恩氏　訪中前にＩＣＢＭ関連施設視察＝新型「火星２０」の開発示唆

【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が中国・北京で開かれる抗日戦争勝利８０年を記念する行事に出席するため訪中する前、大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）関連研究所を視察した。

朝鮮中央通信は２日、金正恩氏が１日にミサイル総局の科学材料総合研究院の研究所を訪れ、炭素繊維の複合材料の生産工程や大出力ミサイルエンジンの生産実態を視察したと報じた。同氏は１日、北京に向けて専用列車で平壌を出発している。

同通信は炭素繊維の複合材料を利用した新型固体エンジンの最大推進力は１９６０キロニュートンで、ＩＣＢＭ「火星１９」系列や次世代ＩＣＢＭ「火星２０」に使われると明らかにした。金正恩氏は「戦略ミサイル武力の強化や能力拡大による大きな変革を予告する意味のある成果」と評価した。

北朝鮮がＩＣＢＭを発射したのは昨年１０月３１日が最後で、当時は火星１９を発射した。火星１９は北朝鮮が保有しているＩＣＢＭの中で最も大きな機種だが、同機種を改良した火星２０を開発していることを新たに公開した。

従来型の「火星１８」は射程１万５０００キロ以上で、米本土全域を攻撃できる。火星２０は射程をさらに長くしたり、弾頭重量を増加させたりし、破壊力を強化する方向で開発される可能性がある。

金正恩氏の研究所訪問は訪中直前に行われたとみられる。先月３１日には軍需企業所のミサイル自動化生産工程を視察した。複数の外国首脳が集まる場に初めて出席する金正恩氏が訪中前に軍事関連施設を視察したのは、米本土を射程に収める核を持つ「核保有国」としての地位を誇示する狙いがあるとみられる。