８月の消費者物価上昇率１．７％　９カ月ぶり低水準＝韓国

【世宗聯合ニュース】韓国の統計庁が２日発表した消費者物価動向によると、８月の消費者物価指数は前年同月比１．７％上昇した。上昇率は昨年１１月（１．５％）以来の低水準。

今年に入り２％台にとどまっていた消費者物価指数の上昇率は５月に１．９％下がった。６月と７月は２％台だったが８月は再び１％台となった。

８月の上昇率が下落したのは携帯電話料金が前年同月比２１．０％減少した影響を受けた。減少幅は、新型コロナウイルス禍で全国民に通信費２万ウォン（約２１００円）が支援された２０２０年１０月（同２１．６％減）に次ぐ大きさとなった。

サイバー攻撃により過去最悪の個人情報流出を起こした通信大手ＳＫテレコムは、多くの加入者が他社に乗り換えたことを受け、８月の１カ月間、２０００万人を超える全加入者を対象に料金を一時的に半額に引き下げる措置を実施した。この影響で、携帯電話料金を含む同月の公共サービス料金は同３．６％下落し、物価全体を０．４２ポイント押し下げた。

一方、農畜水産物の物価は同４．８％上昇した。上昇率は昨年７月（５．５％）に次ぐ高水準で、物価全体を０．３７ポイント押し上げた。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が各国の比較に用いるコア指数（食品とエネルギーを除く）は１．３％上昇した。前月（２．０％）に比べ大きく下がった。

購入頻度が高く、支出の割合が大きい品目を中心に構成される生活物価指数の上昇率は１．５％で、同指数も前月（２．５％）より大きく下がった。