映画「『鬼滅の刃』無限城編」　韓国で観客数３００万人突破＝今年最速

【ソウル聯合ニュース】韓国で日本のアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が興行収入１位を独走している。

韓国映画振興委員会の集計によると、同作の累計観客動員数は１日までに約３２４万２０００人を記録し、興行収入は３５０億ウォン（約３７億２０００万円）を超えた。封切りから１０日での３００万人突破は、韓国で今年公開された映画では最速だ。

韓国で公開された日本アニメ映画の歴代興行ランキングでも「ハウルの動く城」（約３０１万人）を抜いて４位となり、３位の「君の名は。」（約３９３万人）も上回る見通しだ。２０２３年に日本アニメブームを巻き起こした２位の「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」（約４９０万人）と１位の「すずめの戸締まり」（約５５８万人）を超えることができるかも注目される。

映画評論家のチョン・ジウク氏は「公開当初はマニア層が主導したが、その後も１０代から４０代までが鑑賞する『ファミリー映画』として当分ヒットが続くとみられる」と予想した。

先月２２日に封切られたこの作品は、韓国では「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」以来約４年７カ月ぶりの公開となる続編で、前売り券の販売枚数は今年最多の９２万枚を記録した。