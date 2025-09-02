韓国・ＣＪ第一製糖　日本工場が完工＝冷凍ギョーザで市場攻略へ

【東京聯合ニュース】韓国食品大手のＣＪ第一製糖は２日、日本の千葉県木更津市に建設したマンドゥ（ギョーザ）工場が完工し、稼働を開始したと発表した。

同社が約１０００億ウォン（１０６億円）を投じて建設したこの工場は延べ面積約８２００平方メートルで、「ビビゴ」ブランドの冷凍マンドゥを生産して日本全国に納品する予定だ。

ＣＪ第一製糖は日本の食品会社「餃子計画」を買収し、２０２０年から大阪、群馬、秋田、福岡で工場を運営しているが、生産施設を新設したのは初めて。韓国食品企業が日本に生産施設を建設したのも初めてだ。

米国と欧州で生産拠点を拡大している同社は、この工場を本拠地として日本市場の攻略に拍車をかける計画だ。

日本では今年上半期（１～６月）のマンドゥの売上高が前年同期比約２８％増加し、食品事業全体の売上高も約２７％増加したという。

同社の関係者は「効率的な原材料調達や製品供給など、現地化戦略を策定し事業を大型化する」として、日本を米国に次ぐ海外主力市場として育てる計画を示した。

ＣＪ第一製糖は日本市場攻略に向け、伊藤忠商事の食品部門とこの日、業務提携契約を締結した。両社は日本を含む海外市場で事業拡大を模索する計画だ。

ＣＪ第一製糖は日本でマンドゥのほか冷凍キンパ（のり巻き）、ソースなどを販売している。ビビゴブランドのキンパは昨年約２５０万食を売り上げた。