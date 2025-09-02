ソウルへの外国人旅行客　７月は２３％増で過去最多

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市は２日、７月にソウルを訪れた外国人旅行者が前年同月比２３．１％増の１３６万人だったと発表した。７月としては過去最多で、新型コロナウイルス感染拡大前の２０１９年の同じ月に比べても１８．２％増えたという。

今年１～７月の累計では前年同期比１５．９％増の８２８万人を記録し、同期間の過去最多を更新した。

ソウル市は、２０～３０代が好む多様な体験コンテンツと安全でスマートな交通・宿泊インフラ、伝統と現代性が調和した都市の魅力などが観光客増加につながったと分析した。

また米動画配信大手ネットフリックスのアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の世界的な人気の影響で外国人旅行客が多国籍化したとも説明した。

１～７月にソウルを訪れた外国人客を２０１９年の同じ期間と比べると、シンガポールからの観光客が６４．４％増え、増加幅が大きかった。台湾（４４．０％増）、米国（４０．６％増）、インドネシア（３４．３％増）と続いた。

ソウル市はまた、韓国ならではのコンテンツ体験観光の拡大、１人でも旅行しやすい観光インフラの構築、四季折々のイベントなどが観光客誘致に影響したと分析した。

ソウル市は米国の旅行情報サイト「Ｔｒａｚｅｅ Ｔｒａｖｅｌ」が選ぶ「ＭＺ世代に最も愛される都市」で４年連続で１位に選ばれているほか、旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」が選ぶ「１人旅に最高の旅行先」で１位、米旅行専門メディア「グローバル・トラベラー」が選ぶ「最高のアジアレジャー目的地」部門で１位を同時に獲得するなど世界から注目を集めている。

ソウル市の担当者は「外国人観光客３０００万人を早期達成し、ソウルを最高の観光都市に発展させる」と述べた。