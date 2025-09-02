韓国　きょうのニュース（９月２日）

◇中国・軍事パレード 金正恩氏・習氏・プーチン氏が並んで立つと情報機関が予測

情報機関・国家情報院（国情院）は国会情報委員会で、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）が中国・北京で３日に開かれる抗日戦争勝利８０年を記念する軍事パレードで習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領と並んで立ち、３者連携を再現するとの見通しを示した。金正恩氏は１日に専用列車で平壌を出発し、２日未明に国境を通過。同日午後遅く北京に到着すると予測した。

◇李大統領が国連総会で２３日に演説 安保理の公開討論を初主宰

大統領室の姜由楨（カン・ユジョン）報道官は記者会見で、李在明（イ・ジェミョン）大統領が米ニューヨークで開かれる国連総会に出席し、２３日に一般討論演説を行うと発表した。また、韓国大統領として初めて国連安全保障理事会の公開討論を主宰すると明らかにした。韓国は９月の１カ月間、安保理の議長国を務める。

◇商法・労働組合法の改正案を閣議決定

政府は商法と労働組合および労働関係調整法の改正案を閣議決定した。李大統領は閣議で、「二つの法の目的は企業経営の透明性を強化し、労使の共生を促進して経済全体の発展を後押しすることにある」と強調した。両改正案を巡り、財界や野党が「反市場的」などと反発していることを念頭に置いた発言とみられる。

◇尹前大統領妻に高級ネックレス贈った疑い 建設会社会長が出頭

２０２２年３月に尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏に高級ネックレス贈り、娘婿を政府高官に起用するよう働きかけた疑いが持たれている建設会社の会長が特別検察官の事務所に出頭し、取り調べを受けた。会長は先月、金氏にネックレスを贈ったと自首していた。娘婿は２２年６月、首相秘書室長に任命された。