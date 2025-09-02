韓国国会議長が中国へ出発　金正恩氏との接触に注目

【ソウル、仁川聯合ニュース】韓国の禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長は２日、中国・北京で３日に開かれる抗日戦争勝利８０年記念行事に政府代表として出席するため、中国に向け出発した。禹氏は仁川国際空港で記者団から、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）と軍事パレードで顔を合わせる可能性について問われ、「会うことになれば朝鮮半島の平和問題に関して議論することになるだろう」と述べた。

また、対面が実現すれば李在明（イ・ジェミョン）大統領のメッセージを金正恩氏に伝えるかを問われ、「国会議長は（政府の）特使ではない」としたうえで、「訪中の決定過程で大統領室と意思疎通した」と話した。

訪中の意義に関しては、今年は韓国が光復節（日本による植民地支配からの解放記念日）８０年、中国が抗日戦争勝利８０年を記念する特別な年だとして、「この歴史を共有することが両国の絆の根幹。それを祝うために行く」と述べた。

禹氏は中国の習近平国家主席に韓国・慶州で１０月末に始まるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議への出席を要請する方針だ。また、中国にある韓国の独立運動史跡の保存に関心を寄せるよう求めるとみられる。

中国の全国人民代表大会（全人代）や国務院（政府）の高官とも面会し、５日に帰国する。訪中には与党「共に民主党」や野党「祖国革新党」の国会議員らが同行する。