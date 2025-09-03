人気選手が少年に手渡した帽子を隣の男性が強奪、世界中から非難殺到　全米OP男子シングルス2回戦

米ニューヨークで開催されているテニスの全米オープンで、選手がファンの少年に手渡したプレゼントを大人の男性が横取りするシーンがカメラに捉えられ、物議を醸している。

【写真】マイクシャクが観客席の少年に手渡した帽子を大人の男性が横取りする様子

米紙ニューヨーク・ポストが8月29日（現地時間）、報じた。それによると、28日にニューヨークのUSTAビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センターで行われた男子シングルス2回戦で、ポーランドの人気テニス選手、カミル・マイクシャク（29）はロシアのカレン・カチャノフを相手に完勝を収めた。試合を終えたマイクシャクは観客席に近づいてあいさつをすると、ファンの求めに応じてサインをし、かぶっていた帽子を一人の少年に手渡した。

ところがその瞬間、少年の隣にいた男性が少年の手から帽子を奪い取り、妻のバッグに入れてしまったのだ。このシーンは生中継のカメラにしっかりと捉えられていた。帽子を奪われた少年は「何をするんだ」と抗議したが、男性は気にもとめずに自身のペットボトルをマイクシャクに渡し、サインを書いてもらっていた。

このシーンが放送されると、全世界から非難が殺到した。インターネットのコミュニティーサイトには「子どもへのプレゼントを強奪した大人は、スポーツの試合会場への入場を禁止すべき」「大人なら逆に、子どもに記念品を譲るべき」「全米オープンには永久に入場禁止にすべきだ」などの批判が相次いだ。

この騒動を後から知ったマイクシャクは、自身のインスタグラムに「帽子がその少年に渡らなかったことを知らなかった。少年を探し出せるよう助けてほしい」とつづり、帽子を奪われた少年の写真をシェアした。

一方、ネットユーザーらは帽子を奪った男性の身元特定に乗り出した。この男性は、ポーランドで歩道ブロックの会社を営む最高経営者（CEO）だということが分かった。身元特定の過程で、家族の個人情報の一部がネット上で拡散されるという事態も起きた。

ネットでは「大きな会社を運営する人間が、子どもの帽子を奪うなんて図々しい」「CEOであっても責任を取るべきだ」「即座に謝罪し、帽子を返すべき」などの意見が相次いだ。

