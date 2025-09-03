８月の輸入車登録２２．６％増　テスラが２カ月連続１位＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国輸入自動車協会（ＫＡＩＤＡ）は３日、８月の輸入乗用車の新車登録台数は２万７３０４台で前年同月比２２．６％増加したと発表した。

同協会のチョン・ユニョン副会長は「ブランド別の供給確保や新車発売効果による増加と休暇シーズンの影響による減少が混在する中、前月とほぼ同水準を維持した」と説明した。

ブランド別の登録台数はテスラが７９７４台でトップを占めた。５月に韓国市場進出後初の１位を獲得したテスラは６月に２位に転落したが７月にトップに返り咲いた。

２位以下はＢＭＷ（６４５８台）、メルセデス・ベンツ（４３３２台）、ボルボ（１３１３台）、アウディ（１２６３台）、レクサス（１２４９台）などの順だった。

ベストセラーモデルはテスラ「モデルＹ」で６６８３台。

燃料別の登録台数はハイブリッド車（ＨＶ）が１万３４４２台（４９．２％）、電気自動車（ＥＶ）が１万８５５台（３９．８％）、ガソリン車が２７４４台（１０．０％）、ディーゼル車が２６３台（１．０％）だった。

地域別では欧州車が１万６０９９台（５９．０％）、米国車が８５９３台（３１．５％）、日本車が２２４３台（８．２％）、中国車が３６９台（１．４％）だった。