韓国　きょうのニュース（９月３日）

◇プーチン氏「北朝鮮軍の参戦を忘れない」 金正恩氏「兄弟の義務」

中国・北京で３日に開催された抗日戦争勝利８０年記念の軍事パレードに出席するため訪中した北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長（朝鮮労働党総書記）とロシアのプーチン大統領が同日、同地で会談した。ロシアのタス通信などによると、プーチン氏はウクライナとの戦闘に北朝鮮軍が参加したことに感謝し、ロシアと北朝鮮は友好的で信頼できる関係だと述べた。金氏は北朝鮮軍に対する称賛に感謝し、ロシアに対する支援は「兄弟の義務」と述べた。

◇金正恩氏 習主席と並ぶ写真一枚で訪中の目標達成＝専門家

中国を訪問している北朝鮮の金正恩・国務委員長（朝鮮労働党総書記）について、韓国の専門家らは中国の習近平国家主席と並んで軍事パレードを参観する並ぶ姿を見せたことで、訪中の戦略的な目標をすでに達成したと評価した。金正恩氏は３日に北京で開催された抗日戦争勝利８０年記念の軍事パレードに出席し、習氏やロシアのプーチン大統領と共に天安門楼上の中央に立った。金正恩氏は楼上での席順や習氏とのひそひそ話の場面だけでも今回の訪中で一定の成果を収めたと評価される。韓国・梨花女子大の朴元坤（パク・ウォンゴン）教授（北朝鮮学科）は「（金正恩氏と習氏がひそひそ話をする）写真一枚だけで金正恩氏は国内外的に成功した」として、祖父の金日成氏にもできなかったことを実現した金正恩氏の「政治的な勝利」と分析した。

◇尹前大統領妻 旧統一教会を「政府レベルでサポート」＝高級バッグ受領後に

尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは起訴状で、金氏が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元幹部（逮捕・起訴済み）から高級ブランドバッグを受け取り、教団関係者に連絡して謝意を伝えるとともに、「政府レベル教団をサポートできるよう努力している」などと述べていたと記した。

◇「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」挿入歌 ビルボード３度目の１位

米ビルボードが２日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲「Ｇｏｌｄｅｎ」がメインシングルチャート「ホット１００」で２週連続１位を記録した。１位に輝くのは通算３度目。