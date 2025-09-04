７月の経常黒字が過去最大１０７．８億ドル　半導体・自動車輸出好調＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が４日発表した国際収支（速報値）によると、７月の経常収支は１０７億８０００万ドル（約１兆６０００億円）の黒字だった。黒字幅は前月（１４２億７０００万ドル）に比べ減少したが、７月としては過去最大を記録。２０００年以降では２番目に長い２年３カ月連続の黒字となった。

今年１～７月の黒字額（６０１億５０００万ドル）も前年同期（４９２億１０００万ドル）を２２．２％上回った。

７月の経常収支を項目別にみると、商品収支（貿易収支に相当）の黒字（１０２億７０００万ドル）は６月として歴代３位だった前月（１３１億６０００万ドル）から約２９億ドル減少。ただ、昨年７月（８５億２０００万ドル）よりは約１８億ドル多く、７月としては３番目の高水準を記録した。

輸出（５９７億８０００万ドル）は前年同月比２．３％増加し、２カ月連続で増えたが、６月（６０３億７０００万ドル）からは１．０％減少した。

半導体（３０．６％増）、乗用車（６．３％増）などの増加率が大きかった。一方、コンピューター・周辺機器（１７．０％減）、医薬品（１１．４％減）などは減少した。

地域別では東南アジア（１７．２％増）、欧州連合（ＥＵ、８．７％増）、米国（１．５％増）向けで好調だったが、中国（３．０％減）、日本（４．７％減）向けでは苦戦した。

輸入（４９５億１０００万ドル）は前年同月比０．９％減少したが、前月比では４．９％増加。前年同月に比べエネルギー価格が下落した一方、前月よりエネルギー類の輸入量が増加した。

原油（１６．７％減）、石油製品（５．８％減）など原材料の輸入は前年同月比４．７％縮小した。半導体製造装置（２７．７％増）、情報通信機器（１２．６％増）、半導体（９．４％増）など資本財の輸入は６．２％増えた。

サービス収支は２１億４０００万ドルの赤字で、赤字幅は前月（２５億３０００万ドル）や前年同月（２３億９０００万ドル）を下回った。旅行収支は９億ドルの赤字だったが、夏の繁忙期に外国人の訪韓旅行が増加し、赤字幅が前月（１０億１０００万ドル）に比べ縮小した。

給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支（第１次所得収支）は２９億５０００万ドルで、前月（４１億６０００万ドル）の約７０％の水準にとどまった。直接・証券投資の配当収入が減少し、配当所得収支が３４億４０００万ドルから２５億８０００万ドルに減った影響が最も大きかった。