「ＫＰＯＰガールズ！」が夜空彩る　ソウルで７日にドローンライトショー

【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル市は４日、市内のトゥクソム漢江公園で７日午後８時から「２０２５年漢江光の公演」（ドローンライトショー）を開催すると発表した。

ドローンライトショーは今年上半期（１～６月）に計４回開かれ、１公演当たり平均２万２０００人が鑑賞したソウルを代表する夜間観光プログラムだ。

下半期には世界的ヒットを記録した米動画配信大手ネットフリックスのアニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」をテーマに計５回開催され、ドローン１２００台が清潭大橋、北村韓屋村など映画に登場するソウル市内の名所とキャラクターを漢江の夜空に描く。

ドローンライトショーに先立ち、午後７時からは映画のカバーダンスや歌などの文化芸術公演が開催されるほか、コスプレやフェースペインティングなどを楽しめる写真撮影イベントも行われる。

１０月２５日にはノウル公園でドローン２０００台による特別公演も開かれる。

ソウル市は、公演日程は気象状況により変更になる可能性があるとして、事前に公式サイトなどで情報を確認し、混雑を避けるため公共交通機関を利用してほしいと呼びかけた。

イベント情報は公式サイト（www.seouldroneshow.com）とインスタグラム（@seouldroneshow_official）で確認できる。