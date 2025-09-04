ＢＴＳ「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」のＭＶ　再生２０億回突破＝自身初

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のヒット曲「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」のミュージックビデオ（ＭＶ）が４日午前、動画投稿サイト「ユーチューブ」で再生回数２０億回を突破した。所属事務所のビッグヒットミュージックが同日、伝えた。

ＢＴＳのＭＶが再生回数２０億回を達成したのはこれが初めて。２０２０年８月２１日の公開から約５年、昨年１２月に再生回数１９億回を超えてからは約９カ月での記録達成となった。

「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」は明るく軽快なディスコポップジャンルの英語曲で、ＭＶでは中毒性のあるリズムに乗ってダイナミックなパフォーマンスを披露した。

この曲はＫ―ＰＯＰとして初めて米ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で１位を獲得。３週連続で首位の座を守った。また、米アップルの音楽配信サービス「アップルミュージック」が発表した「過去１０年間に世界で最も多く再生された曲」の３４位に選ばれた。

ＢＴＳは「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」のヒットにより、２０年の「ＭＴＶヨーロッパ・ミュージック・アワード」、２１年の「ビルボード・ミュージック・アワード」など世界的な音楽授賞式で相次いで受賞。日本レコード協会からは過去最短でストリーミング部門のダイヤモンド（再生回数５億回以上）認定を受けた。