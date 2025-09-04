元サッカー韓国代表・黄義助　二審も有罪判決＝性交渉撮影

【ソウル聯合ニュース】性交渉の相手を違法に撮影するなどして性暴力処罰法違反などの罪に問われ、一審で懲役１年、執行猶予２年の判決を受けた元サッカー韓国代表の黄義助（ファン・ウィジョ）被告（３３）の控訴審判決公判が４日、ソウル中央地裁であった。地裁は一審と同じく懲役１年、執行猶予２年を言い渡した。

地裁は「被害者は深刻な精神的苦痛を受けた」として「（撮影物の）頒布行為は他人によってなされたが、被告人の撮影行為を前提とするものであり、撮影物の内容が性的羞恥心を誘発する」と指摘した。

また被害者と和解せず、捜査段階で犯行を否認し、メディアを通じて立場を表明する過程で被害者の情報の一部を漏らしたとし、センシティブな刑事事件において被害者の立場を配慮しない行為であり、量刑にとって不利な要素になったと説明した。

黄氏は判決後に出したコメントで「大きな傷を負った被害者の方に心より謝罪する」とし、自身の過ちにより、応援してくれた人たちの信頼を裏切り失望させ、恥ずかしいと述べた。

同氏は現在、トルコ１部のアランヤスポルに所属している。

黄氏は２２年６～９月にかけ、４回にわたり相手の同意なしに性交渉の映像を撮影した罪で昨年７月に起訴された。この映像をＳＮＳなどで流布した黄被告の兄嫁は昨年９月に懲役３年が確定している。