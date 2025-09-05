韓国文化体育観光部の来年度予算案１０％増　コンテンツ産業育成ファンド出資拡大

【ソウル聯合ニュース】韓国の文化体育観光部は５日、同部の２０２６年度（１～１２月）予算案が７兆７９６２億ウォン（約８３００億円）で確定したと発表した。今年度に比べ１０．３％増加した。

部門別の予算は、文化芸術部門が同１０．８％増の２兆６３８８億ウォン、コンテンツ部門が２６．５％増の１兆６１０３億ウォン、観光部門が９．４％増の１兆４７４０億ウォン、体育部門が０．３％増の１兆６７９５億ウォン。

コンテンツ産業育成のためのファンドへの出資規模を今年度の２９５０億ウォンから４６５０億ウォンに大幅に増やした。

Ｋ（韓国）コンテンツの海外拡散戦略の再整備に向けた予算も策定した。

在外韓国文化院や韓国観光公社の海外支社などをドイツ・フランクフルト、インドネシア・ジャカルタ、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ドバイなどの主要都市を中心に集積化し、協力事業を拡大するなど「グローバルＫカルチャーハブ」の段階的な構築に２５９７億ウォンの予算を充てる。

また、Ｋコンテンツの地位向上に向けた「Ｋコンテンツ複合文化空間」の造成に１５５億ウォン、青年たちの国際感覚と能力開発を支援する「青年Ｋカルチャーグローバルフロンティア事業」に７０億ウォンを投入する。

Ｋコンテンツ産業の人工知能（ＡＩ）活用と技術支援のための予算も増額した。

青年芸術家の安定的な創作活動を支援する事業の新設（１８０億ウォン）など、青年芸術家に対する支援も拡大した。

ノーベル文学賞と米トニー賞受賞の快挙を成し遂げた文学分野とミュージカル分野への支援も増やす。文学支援予算は今年度の９９億ウォンから２０６億ウォンに、ミュージカル支援予算は３１億ウォンから２４１億ウォンにそれぞれ増額される。

韓国観光に関する海外広告の予算は今年度の２３４億ウォンから３４５億ウォンに、世界的な知名度と競争力を備えた「グローバル観光特区」のための予算は８億ウォンから３２億ウォンに増えた。観光客に旅行情報を提供する「Ｋ地域観光先導圏域プロジェクト」（５０億ウォン）と地域別にグルメ通りを選定する「Ｋフード文化観光活性化事業」（２５億ウォン）を新たに始める。