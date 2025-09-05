米当局　現代自の合弁工場で韓国人含む４５０人拘束＝不法滞在容疑で

【ワシントン聯合ニュース】米国の移民・税関捜査局（ＩＣＥ）と国土安全保障調査部（ＨＳＩ）などが４日（現地時間）、ジョージア州サバンナにある韓国・現代自動車グループとＬＧエナジーソリューションの合弁会社、ＨＬ－ＧＡバッテリーカンパニーの工場建設現場で不法滞在者の大規模な取り締まりを行ったことが分かった。

現地メディアは、この日の取り締まりで約４５０人が拘束されたと報じた。

現地の韓国領事業務担当者によると、不法滞在が疑われている人の中には韓国からの出張者３０人以上（協力企業の社員を含む）と現地採用の労働者が含まれている。

韓国からの出張者は、大半が会議出席や契約のための査証（ビザ）であるＢ１ビザやノービザで滞在できる電子渡航認証システム（ＥＳＴＡ）の認証を受けて仕事をしていたとみられるが、「滞在目的に合わない活動」をしたという理由で取り締まりの対象になったという。

また、建設現場で働く日雇い労働者のうち不法滞在者を拘束する過程で、認められた滞在資格以外の活動をした疑いのある韓国人出張者も拘束された。

管轄の在アトランタ韓国総領事館の関係者は、在米韓国人弁護士などによる弁護団が、韓国人らが拘禁されている施設を近く訪問する予定だと伝えた。

ＨＬ－ＧＡバッテリーカンパニーの広報担当者は「建設現場での活動に関して関係当局に全面的に協力している。当局の業務を支援するため、建設作業を一時中止した」と説明した。

不法滞在者を取り締まり、追放する政策を打ち出しているトランプ政権は、外国人労働者が多く働く工場や農場などで不法滞在が疑われる人々を拘束し、収容施設に移送している。