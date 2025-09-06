金正恩総書記の腕時計は2000万ウォン、金与正副部長のバッグは1000万ウォン　欧州高級ブランド品を使用

中国を訪問した北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記と妹の金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長は現地で欧州の高級ブランド品を使用していた。

米国の北朝鮮専門メディアNKニュースは4日、ロシア大統領府が公開した写真を分析した記事で、金正恩総書記がロシアのプーチン大統領と抱擁した際に着用していた腕時計はスイス・ブランドIWCシャフハウゼンのポートフィノ・オートマチックと推定した。この時計の価格は1万4000ドル（約210万円）。1990年代にスイスに留学していた金正恩総書記はスイス製腕時計に特別な愛着を示しており、2023年のロシア訪問を含め複数回この時計を着用し公式の席上に姿を現した。

【写真】「クリスチャン・ディオール」のフード付きコートで話題になった金正恩氏の娘キム・ジュエ氏

金与正副部長は3日、金正恩総書記とプーチン大統領が会談のため専用リムジン「アウルス」に乗り込んだ際に同乗したが、その時持っていたハンドバッグはフランスの高級ブランド「クリスチャン・ディオール」の「レディー・ディオール」ラージサイズだった。価格は7500ドル（約110万円）ほどだ。

国連安全保障理事会は対北朝鮮制裁で北朝鮮へのぜいたく品輸出を禁じているが、金氏一家は人間を使った密輸入や資金調達組織「39号室」を通じてブランド品を入手してきたという。NKニュースは「北朝鮮では住民に対して『海外のぜいたく品はブルジョア文化』として厳しく取り締まっているが、金正恩一家の高級ブランド品使用はそれとはあまりに対照的だ」と指摘した。

アン・ジュンヒョン記者