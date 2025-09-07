韓国政府　米の現代自工場で拘束された自国民との面会開始

【ソウル聯合ニュース】米国の移民当局が韓国・現代自動車グループなどが米ジョージア州に建設している工場で３００人以上の韓国人を逮捕・拘束した問題について、駐アトランタ韓国総領事館の担当領事が６日（日本時間）、同州にある米移民・税関捜査局（ＩＣＥ）の拘束施設に収容された韓国人との面会を始めた。韓国外交部の現地対策チームの関係者が明らかにした。

ＩＣＥや米国土安全保障調査部（ＨＳＩ）などは４日（現地時間）、ジョージア州サバンナにある現代自動車グループとＬＧエナジーソリューションの合弁会社、ＨＬ－ＧＡバッテリーカンパニーの工場建設現場で不法滞在者の大規模な取り締まりを実施し、韓国人３００人以上を含む約４７５人を拘束した。

現地対策チームの関係者によると、領事は収容者全員とは面会できず、７日から面会を再開するという。拘束施設を訪問し、運営側と面会したチョ・ギジュン駐米公使は拘束された韓国人が施設内で不便がないよう配慮してほしいと要請したという。

チョ氏によると、担当の公使が拘束者と面会するとともに施設内を確認した。６日に面会した人たちは全員健康だったという。

予想される釈放の時期については、「現段階で言えることは何もない」と述べた。

米移民当局は不法滞在などの容疑を調べるため、拘束者をひとまず拘束施設に入れる。在留資格などを調査した後に処分を決める。