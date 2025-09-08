韓国の主な週間日程（８～１４日）

◇８日（月）
▲「非常戒厳」を巡り内乱首謀罪などに問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の公判（１０：１５、ソウル中央地裁）
▲李在明（イ・ジェミョン）大統領、与野党代表と会合（１２：００）
▲国会企画財政委員会（１４：００）
▲安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官、日本の中谷元防衛相と会談（１４：４０）
▲在韓国連軍司令部の創設記念式典（１８：００）
▲「ソウル安保対話」（～１０日）
◇９日（火）
▲閣議（１０：００）
▲国会本会議（１０：００）
▲与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表、国会本会議で交渉団体代表演説（１０：００）
◇１０日（水）
▲最大野党「国民の力」の宋彦錫（ソン・オンソク）院内代表、国会本会議で交渉団体代表演説（１０：００）
▲国会外交統一委員会（１４：００）
▲サッカー韓国代表、メキシコと国際親善試合（米テネシー州、日本時間１０：００）
◇１１日（木）
▲李大統領、就任１００日に合わせ記者会見
▲特別検察官、尹前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏への不正な請託に関与した疑いで世界平和統一家庭連合（旧統一教会）トップの韓鶴子（ハン・ハクジャ）総裁に出頭要請（１０：００）
▲李大統領、首席秘書官・補佐官会議（１４：００）
◇１２日（金）
▲特になし
◇１３日（土）
▲特になし
◇１４日（日）
▲特になし