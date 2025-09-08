記事入力 : 2025/09/08 05:00

韓国の主な週間日程（８～１４日）

◇８日（月）

▲「非常戒厳」を巡り内乱首謀罪などに問われた尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の公判（１０：１５、ソウル中央地裁）

▲李在明（イ・ジェミョン）大統領、与野党代表と会合（１２：００）

▲国会企画財政委員会（１４：００）

▲安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官、日本の中谷元防衛相と会談（１４：４０）

▲在韓国連軍司令部の創設記念式典（１８：００）

▲「ソウル安保対話」（～１０日）

◇９日（火）

▲閣議（１０：００）

▲国会本会議（１０：００）

▲与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表、国会本会議で交渉団体代表演説（１０：００）

◇１０日（水）

▲最大野党「国民の力」の宋彦錫（ソン・オンソク）院内代表、国会本会議で交渉団体代表演説（１０：００）

▲国会外交統一委員会（１４：００）

▲サッカー韓国代表、メキシコと国際親善試合（米テネシー州、日本時間１０：００）

◇１１日（木）

▲李大統領、就任１００日に合わせ記者会見

▲特別検察官、尹前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏への不正な請託に関与した疑いで世界平和統一家庭連合（旧統一教会）トップの韓鶴子（ハン・ハクジャ）総裁に出頭要請（１０：００）

▲李大統領、首席秘書官・補佐官会議（１４：００）

◇１２日（金）

▲特になし

◇１３日（土）

▲特になし

◇１４日（日）

▲特になし

聯合ニュース
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
関連ニュース
あわせて読みたい