「奇跡が起こった」　10年前に失明したカナダの75歳女性、犬歯を目に移植して視力回復

10年前に失明したカナダのある女性が歯の移植手術を受け視力を回復した。

カナダ・メディアのバンクーバー・サンが報じた。それによるとブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアに居住するゲール・レインさん（75）は今年2月と5月にバンクーバーのマウント・セント・ジョセフ病院で「歯根部利用人工角膜（OOKP）手術」を受けた。

レインさんは10年前に薬の副作用で角膜が損傷し失明したが、2回の手術で視力を回復した。

手術直後には光が感じられる程度だったが、時間が経過するにつれ色が分かり、物の形も識別できるようになったという。

レインさんは「今では外出して美しく青い空や木々の緑を再び見られるようになった」「奇跡のようなことが起こった」と語った。

「トゥース・イン・アイ手術」とも呼ばれるこの治療法は1960年代にイタリアで始まった非常に難しい手術で、通常の角膜手術では回復しない末期患者への最後の治療法として始まった。手術は非常に複雑で世界でも実際に行われたケースは少ないという。

手術は大きく分けて、歯の採取と生長、眼球移植の2段階で行われる。

まず患者の犬歯と顎骨の一部を採取して形を整え、ここに人工角膜を挿入し「歯牙－光学複合体」を作る。これを再び患者の頬の内部に移植し、約3カ月かけて血管と結合組織を生長させる。その後損傷した角膜と虹彩、水晶体を除去した眼球に歯牙を移植する。

OOKP手術を受けた患者の視力維持率は94％で、27年後も視力が維持されたとの報告もある。

レインさんの手術を担当したグレッグ・モロニー博士は「複雑かつ異例の手術だが、本質的には角膜を入れ替える方法だ」「レインさんはこの手術を受けた患者の中では高齢だが、期待以上の回復力を示している」と述べた。

キム・ジャア記者