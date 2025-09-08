女子バスケ：日本の富士通が2連覇＝朴信子カップ

日本女子プロバスケットボールの富士通レッドウェーブが「2025 BNK金融 朴信子（パク・シンジャ）カップ」で2年連続優勝を果たした。富士通は7日、釜山市内の社稷体育館で行われた2025朴信子カップ決勝で、日本のデンソーアイリスを79－65で破り、昨年に続いて再び1位になった。優勝賞金は1500万ウォン（約160万円）だ。

【写真】シュートを放つ富士通レッドウェーブの藤本愛妃

富士通は、前澤澪（18点）、藤本愛妃（15点）、林咲希（11点）らの活躍で完勝した。グループリーグ（A組）から決勝までの6試合で平均13点（8リバウンド）を記録した藤本が最優秀選手（MVP）に選ばれた。

これに先立ち行われた3・4位決定戦では、スペインのカサデーモント・サラゴサが清州KBスターズを83－78で破り、3位になった。清州KBのカン・イスルは大会得点王（平均24.3点）になった。

この大会は、アジア人選手としては初めて国際バスケットボール連盟（FIBA）「名誉の殿堂」入りを2020年に果たした韓国の伝説的バスケ選手・監督、朴信子さん（83）の功績をたたえるために2015年に韓国女子バスケットボール連盟（WKBL）が創設した。韓国リーグのチームは3年連続で優勝を逃した。

成鎮赫（ソン・ジンヒョク）記者