韓国野党議員「李大統領、大笑いして映画見てSNSで宣伝？　米で収容されている人々の家族のことは考えないのか」

李在明（イ・ジェミョン）大統領が6日に映画鑑賞後に掲載した交流サイト（SNS）投稿について、韓国野党・国民の力所属の朱晋佑（チュ・ジンウ）議員が「韓国国民約300人が米国で手錠をかけられ、虫がうごめく収容所に閉じ込められているのに、大笑いして映画を鑑賞した後、SNSで宣伝まで（するのか）？」と批判した。

朱晋佑議員は7日、SNSの自身のアカウントに李大統領の投稿と、米国で韓国人が収容施設に入れられたことに関する報道を並べて掲載し、「収容されて、じだんだを踏んでいる人々の家族のことは考えていないのか？」と指摘した。

朱晋佑議員はまた、「教会の家宅捜索、牧師の通話内訳まで割り出して拘束令状を請求し、宗教弾圧をしておきながら！ 観賞した映画はキリスト教映画『キング・オブ・キングス』だ」とも言った。

李大統領は金恵景（キム・ヘギョン）夫人と共に6日、児童養護施設「永楽保隣院」の子どもたちと映画『キング・オブ・キングス』を観賞した後、関連写真や感想をSNSに掲載していた。

朱晋佑議員は「李大統領は映画を見て、特別検察官（特検）の話をし、自ら取りかからなければならない外交懸案からはスッと消える。そんなことをしている場合ではない。趙顕（チョ・ヒョン）外交長官は『必要ならば米国に行く』と言っている。無責任な妄言だ」とも皮肉った。

キム・ハリム記者