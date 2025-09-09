「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」挿入歌　ビルボードで４度目の１位

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが８日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲「Ｇｏｌｄｅｎ」がメインシングルチャート「ホット１００」で３週連続、通算４度目の１位を獲得した。

アレックス・ウォーレンのヒット曲「Ｏｒｄｉｎａｒｙ」やサブリナ・カーペンターの新曲「Ｔｅａｒｓ」を抑えて首位を守った。

「Ｇｏｌｄｅｎ」は同チャートで８１位に初登場してから順位を大幅に上げ、１１週連続でチャート入りした。４度目の１位は、１位を３度獲得した韓国人気グループＢＴＳ（防弾少年団）の「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」を抜き、Ｋ－ＰＯＰで最多の１０週１位となったＢＴＳの「Ｂｕｔｔｅｒ」に次ぐ記録だ。

「Ｇｏｌｄｅｎ」は今週のビルボードの「ストリーミングソング」でも７度目の１位を獲得。「ラジオソング」では２９位から２４位に順位を上げた。「デジタルソングセールス」では２度目の１位に立った。

また、ホット１００では「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のサウンドトラックのうち「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が４位、「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が５位、「Ｈｏｗ Ｉｔ＇ｓ Ｄｏｎｅ」が９位に入り、全４曲がトップ１０入りした。ビルボードによると、同チャートの６７年の歴史で、サウンドトラックから４曲が同時にトップ１０入りしたのは初めて。