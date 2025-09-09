コールドプレイ公演中にまさかの不倫発覚、解雇された女性を待ち受ける離婚訴訟　米ボストン　

米国のAI（人工知能）系スタートアップ企業「アストロノマー」の元最高人事責任者（CPO）、クリスティン・キャボット氏が、会社から解雇されたのに続き、離婚まですることになったことが分かった。キャボット氏は英国の世界的ロックバンド「コールドプレイ」のコンサート会場で会社のCEO（最高経営責任者）と抱き合う様子が大型スクリーンに映し出され、不倫が明るみに出ていた。

米紙ニューヨーク・ポストや米NBCなどは6日（現地時間）、キャボット氏が先月13日にニューハンプシャー州ポーツマス裁判所に夫アンドリュー・キャボット氏との離婚訴訟を提起したと報じた。第1回の審理は今年11月に行われる予定だ。

クリスティン・キャボット氏は今年7月、マサチューセッツ州ボストンで行われたコールドプレイのコンサート会場で、会社のCEOだったアンディ・バイロン氏と一緒にいるところを「キスカム（kiss cam）」に捉えられた。二人はこのとき、バックハグをした状態でコンサートを楽しんでいたが、カメラに捉えられたことに気づくとあわてて顔を隠し、その場ですぐに不倫疑惑が拡大した。一部の観客がこのシーンを撮影し、SNS（交流サイト）で公開すると、動画は全世界に拡散された。

この出来事が起きてから三日後にバイロンCEOは辞任し、キャボット氏も会社を辞めた。アストロノマーは2022年に企業評価額が10億ドル（現在のレートで約1480億円）以上と認められ、「ユニコーン企業」として浮上したスタートアップだ。

夫のアンドリュー・キャボット氏はこのスキャンダルが発覚したとき日本に出張中で、帰国後に妻の不倫を初めて知ったという。アンドリュー・キャボット氏にとって今回の離婚は3回目だ。クリスティン＆アンドリュー夫妻はスキャンダルのわずか5カ月前、220万ドルの新築住宅を購入したばかりだった。

アンドリュー・キャボット氏の前妻のジュリア・キャボットさんは現地メディアとのインタビューで、冷ややかな反応を示した。ジュリアさんは「アンドリューはいい夫ではなかったけれど、クリスティンもいい妻ではなかったようだ」「単に今回はアンドリューにとってもよくないことが起きたというだけのこと」と話した。

