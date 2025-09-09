韓国若者の大学等卒業者７割超え　４９カ国中１位＝１７年連続

【ソウル聯合ニュース】韓国の若者の高等教育機関卒業者の割合が経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）加盟国のうち最も高いことが分かった。

韓国の教育部と韓国教育開発院が９日に発表した「ＯＥＣＤ教育指標２０２５」によると、ＯＥＣＤ加盟３８カ国とそのほかの１１カ国を対象に教育関連の指標を調査した結果、２５～３４歳の若者が大学、専門大（短大）などの高等教育機関を卒業した人の割合は昨年、韓国が７０．６％で４９カ国中１位だった。

２位はカナダの６８．８６％で７０％を超えたのは韓国だけだった。同調査で韓国は２００８年以降、１７年連続で１位を維持している。

２５～６４歳では５６．２％でＯＥＣＤ加盟国平均の４１．８％を大幅に上回った。

２０２３年における韓国の成人の学歴による賃金格差は前年よりやや広がった。高卒者の賃金を１００とした場合、専門大卒業者は１０９．９％、４年制大学卒業者は１３２．５％、大学院卒業者１７６．３％だった。

２０２２年には短大卒業者が１０９．２％、４年制大学卒業者が１３２．５％、大学院卒業者が１７６．０％だった。

ただＯＥＣＤ加盟国の平均と比べ、韓国の学歴による賃金格差は少ない。ＯＥＣＤ平均は専門大卒業者１１７．３％、４年制大学卒業者１３９．５％、大学院卒業者１８２．５％だった。