韓国の８月失業率　２．０％に悪化＝就業者数増加も若者の雇用減少

【世宗聯合ニュース】韓国の統計庁が１０日に発表した雇用動向によると、８月の失業率は２．０％で前年同月比０．１ポイント悪化した。なかでも、若年層（１５～２９歳）の失業率は同０．８％悪化し、４．９％を記録した。失業者数は５９万２０００人で、２万８０００人増加した。

８月の就業者数は２８９６万７０００人で、同１６万６０００人増加。就業者数の増加幅は３カ月連続で１０万人台となったが、６月の１８万３０００人、７月の１７万１０００人からは小幅鈍化した。今年は５月に２４万５０００人と２０万人を上回ったことを除けば、毎月１０万人台で推移している。

産業別にみると、製造業の就業者は６万１０００人減り、１年２カ月連続でマイナスとなった。建設業も１３万２０００人減り、１年４カ月連続で減少した。建設業は国内での不振が解消されず、対外的にも米国の関税強化という悪材料が続くなか、雇用改善の兆しは見えない状況だ。

年齢別では６０代以上の就業者が４０万１０００人増えたが、若年層では２１万９０００人減った。４０代（７万３０００人減）と５０代（３万８０００人減）の雇用も減少した。

就業率も若年層では１年４カ月連続で下落。高齢層を中心に就業率が高止まりしているのとは対照的な結果となった。

なかでも、仕事も求職活動も行わず「休んでいる」人は３０代で３２万８０００人と８月としては過去最多を記録した。

統計庁の孔美淑（コン・ミスク）社会統計局長は記者会見で、経歴重視の採用が増えたことで若年層が不利になっていると説明した。