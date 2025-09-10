授業中に机の上で歌いながら踊る高1男子生徒に椅子を投げ付ける教諭、動画が波紋　／光州

【NEWSIS】光州市内の高校で、授業時間に机の上でダンスを踊るなど授業を妨害した生徒に対し、教諭が椅子を投げ付けるという騒ぎがあった。

周囲の生徒たちはこの様子を動画で撮影して外部に拡散した。また、ダンスを踊った生徒の保護者は成都に謝罪文を書かせて学校に提出した。

光州市のA高校が8日に明らかにしたところによると、今月5日午前、授業中に1年生のある男子生徒が歌を歌い始めた。教諭はこれをやめさようとしたが、この男子生徒は机の上に乗ってダンスを踊り始めた。

教諭が前に出るよう命じると、男子生徒は教室の外に飛び出していった。教諭は男子生徒を追いかけ、男子生徒に向かって椅子を投げ付けた。幸い椅子は男子生徒には当たらなかった。

男子生徒はこの日、友人から「お金をやるから机の上でダンスを踊れ」とSNS（交流サイト）でメッセージを受け取り、その通りに行動したことが分かった。

周囲の生徒たちはこの騒動をスマートフォンで撮影し、外部に拡散した。高校側は動画の拡散を止める一方、正確な事実関係を確認中だ。

この教諭は昨年、名誉退職し、職業系高校であるA高校で週6時間だけ授業をしている。

騒動の後、男子生徒の保護者は、男子生徒が作成した謝罪文を学校側に提出した。男子生徒は以前も授業に集中できずに学校生活で問題を起こしていたことが分かった。

高校の関係者は「男子生徒は教諭が制止したにもかかわらず、まるでからかうように歌を歌いながらダンスを踊り、教室から飛び出していったため、教諭は怒りを抑えられなかったようだ」「現在までに生徒、保護者、教諭が円満に話し合いをした。生徒にも教諭にもダメージがないことを祈りたい」と話した。

