同性議員に対する不同意わいせつ　共に民主所属の世宗市議が辞任届

同性の同僚議員に対する不同意わいせつで起訴され、地裁で実刑判決を受けた世宗市の尚炳憲（サン・ビョンホン）市議会議員＝元・共に民主党所属＝が8日、辞職した。世宗市議会が同日、発表した。

【写真】共に民主・尚炳憲議員

世宗市議会によると、8日の第100回臨時会第2次本会議では尚炳憲議員に対する除名案が上程されていたが、同議員は表決に先立ち辞任届を提出したとのことだ。

同市議会は尚炳憲議員の辞職許可案件を本会議に上程し、表決に付した。在籍20人のうち同議員を除く19人中、賛成16票で辞職案が可決された。これにより、同議員に対する除名案は自動的に廃棄された。

尚炳憲議員は2022年8月、ソウル・汝矣島のある飲食店で開かれた夕食会の後、同じ党に所属する男性議員A氏の身体の一部を触ったほか、国民の力に所属する男性議員B氏にキスするなどして、不同意わいせつ罪により起訴された。

大田地裁は今年7月、尚炳憲議員に懲役1年6カ月と40時間の性的暴行治療プログラム履修を命じた。ただし、逃走の恐れがないという理由で法廷拘束はしなかった。

共に民主党の世宗市党倫理審判院は今月5日、尚炳憲議員を除名処分にした。同議員はこの日、離党届を提出し、無所属になった。

尚炳憲議員はこの日の発言で、「7年間の議政活動を終え、議員職を辞める」と述べた。

キム・ジョンヨン記者