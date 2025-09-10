ビルボードメインチャート　「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」４曲が同時トップ１０入り

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが９日（現地時間）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）アルバムの収録曲から、劇中に登場する仮想のＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が歌う「Ｇｏｌｄｅｎ」がメインシングルチャート「ホット１００」で１位を記録するなど計４曲がトップ１０入りした。

「Ｇｏｌｄｅｎ」のほか「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」が５位、「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」が６位、「Ｈｏｗ Ｉｔ'ｓ Ｄｏｎｅ」が９位だった。ホット１００でＯＳＴの収録曲４曲が同時にトップ１０に入ったのはビルボード史上初。また、「Ｗｈａｔ Ｉｔ Ｓｏｕｎｄｓ Ｌｉｋｅ」が２２位、ＨＵＮＴＲ／Ｘの「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が２９位、「Ｆｒｅｅ」が３２位、韓国女性グループ、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）のジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが歌った「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が５８位を記録し、同アルバムの収録曲計８曲が同チャートにランクインした。

同チャート通算４度目の１位に輝いた「Ｇｏｌｄｅｎ」は、１位を３度獲得した韓国人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）の「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」を抜いた。

また、同アルバムはビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で２位を記録し、１１週連続ランクインを果たした。

ホット１００ではこのほか、ＴＷＩＣＥの「Ｓｔｒａｔｅｇｙ」が５９位、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が６４位、「Ｇｎａｒｌｙ」が１００位、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）の「ＪＵＭＰ」が８６位だった。

ビルボード２００では、前週１位だったＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」が４位、ＫＡＴＳＥＹＥの「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｃｈａｏｓ」が２８位、ＴＷＩＣＥの「ＴＨＩＳ ＩＳ ＦＯＲ」が９６位に入った。