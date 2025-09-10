記事入力 : 2025/09/10 15:45

ビルボードメインチャート　「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」４曲が同時トップ１０入り

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが９日（現地時間）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）アルバムの収録曲から、劇中に登場する仮想のＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が歌う「Ｇｏｌｄｅｎ」がメインシングルチャート「ホット１００」で１位を記録するなど計４曲がトップ１０入りした。

　「Ｇｏｌｄｅｎ」のほか「Ｙｏｕｒ　Ｉｄｏｌ」が５位、「Ｓｏｄａ　Ｐｏｐ」が６位、「Ｈｏｗ　Ｉｔ'ｓ　Ｄｏｎｅ」が９位だった。ホット１００でＯＳＴの収録曲４曲が同時にトップ１０に入ったのはビルボード史上初。また、「Ｗｈａｔ　Ｉｔ　Ｓｏｕｎｄｓ　Ｌｉｋｅ」が２２位、ＨＵＮＴＲ／Ｘの「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が２９位、「Ｆｒｅｅ」が３２位、韓国女性グループ、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）のジョンヨン、ジヒョ、チェヨンが歌った「Ｔａｋｅｄｏｗｎ」が５８位を記録し、同アルバムの収録曲計８曲が同チャートにランクインした。

　同チャート通算４度目の１位に輝いた「Ｇｏｌｄｅｎ」は、１位を３度獲得した韓国人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）の「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」を抜いた。

　また、同アルバムはビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で２位を記録し、１１週連続ランクインを果たした。

　ホット１００ではこのほか、ＴＷＩＣＥの「Ｓｔｒａｔｅｇｙ」が５９位、グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）の「Ｇａｂｒｉｅｌａ」が６４位、「Ｇｎａｒｌｙ」が１００位、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）の「ＪＵＭＰ」が８６位だった。

　ビルボード２００では、前週１位だったＳｔｒａｙ　Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）の「ＫＡＲＭＡ」が４位、ＫＡＴＳＥＹＥの「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ　Ｃｈａｏｓ」が２８位、ＴＷＩＣＥの「ＴＨＩＳ　ＩＳ　ＦＯＲ」が９６位に入った。

