韓国特別検察　旧統一教会総裁に３回目の出頭要請＝拒否なら拘束令状請求の可能性も

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る不正疑惑を捜査する特別検察官チームは１０日の記者会見で、出頭要請を拒否した世界平和統一家庭連合（旧統一教会）トップの韓鶴子（ハン・ハクジャ）総裁に対し、１５日午前に出頭するよう改めて求めたと明らかにした。出頭要請は３回目となる。

特別検察官チームによると、韓氏の弁護団は健康上の理由を出頭拒否の理由に挙げた。

同チームは韓氏に対し、８日の出頭を要請。韓氏が要請に応じず、１１日に出頭するよう改めて求めていた。同氏側はいずれも心臓疾患に関する手術を受け、健康上の問題が解消していないとして、出頭を拒否した。

韓氏の手術は「出頭を避けるため」との指摘が出ていることについて、旧統一教会側は「ずいぶん前から予定されていた」と釈明した。

韓氏が３回目の出頭要請にも応じない場合、特別検察官チームは韓氏が取り調べを受ける意思がないと判断し、拘束令状を請求する可能性もある。

韓氏は旧統一教会の元幹部と共謀し、２０２２年１月に尹前大統領の側近の１人である最大野党「国民の力」の権性東（クォン・ソンドン）国会議員に政治資金１億ウォン（約１０６０万円）を渡し、教団への支援を求めた疑いが持たれている。同年４～７月には高級ブランドバッグなどを呪術師のチョン・ソンベ氏を通じて金氏に贈り、教団の事業で便宜を図るよう要請した疑いもある。

韓氏と旧統一教会側は同元幹部による個人的な逸脱行為であり、教団の介入はなかったと主張している。韓氏は先月３１日、「いかなる違法な政治的請託や金銭取引も指示したことはない」とするコメントを発表した。