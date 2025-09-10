韓国　きょうのニュース（９月１０日）

◇米で拘束の韓国人約３００人 米側の事情で１０日出発が困難に

米南部ジョージア州にある韓国の現代自動車グループなどの工場に対する米移民当局の捜査で拘束された韓国人約３００人の帰国が当初の予定より遅れる見通しとなった。韓国外交部は１０日、「米国側の事情により、現地時間１０日の出発が困難になった」と発表した。拘束者は自主出国の形で現地時間の１０日午後２時半ごろ、アトランタ空港からチャーター機で出発する予定だった。

◇総合株価指数 取引時間中に過去最高値上回る

１０日の韓国株式市場で、総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）は外国人投資家と機関投資家の買い注文が優勢となり、取引時間中の過去最高値を更新した。終値は年初来高値となる前日比５４．４８ポイント（１．６７％）高の３３１４．５３。ＫＯＳＰＩは前日比１２．１５ポイント（０．３７％）高の３２７２．２０で寄り付いた後、今年７月３１日に記録した取引時間中の年初来高値（３２８８．２６）を更新。終値ベースの過去最高値（３３０５．２１、２０２１年７月６日）も上回った。その後、午後２時２０分過ぎには３３１７．７７まで上昇し、取引時間中の過去最高値（３３１６．０８、２１年６月２５日）を４年ぶりに更新した。

◇「国民成長ファンド」５割増額 ＡＩ・半導体など１０分野に５年間投資

金融委員会は１０日、ソウル市内で「国民成長ファンド国民報告大会」を開催したと発表した。関係官庁のほか、産業界や金融界の関係者が出席した。今後５年にわたり、人工知能（ＡＩ）、半導体、バイオなど１０の先端産業やバリューチェーン全体を支援する同ファンドは当初、１００兆ウォン（約１０兆円）で造成される予定だったが、１５０兆ウォンに増額された。資金は官民が合同で造成する。

◇サムスン会長の長男 米国市民権放棄し海軍将校として入隊へ

サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長の長男、李ジェホ氏が１５日に海軍の学士士官候補生として兵役に就くことが１０日、分かった。ジェホ氏は海軍士官学校で１１週間の教育訓練を受け、１２月１日に海軍少尉として任官する。訓練期間と任官後の服務期間（３６カ月間）を合わせると計３９カ月間となる。海軍兵士の服務期間２０カ月より長い。韓国と米国の二重国籍を持つジェホ氏は複数国籍を維持できる一般兵士ではなく、米国市民権を放棄し将校として服務することを選んだ。

◇サッカー韓国代表がメキシコと２―２ドロー 孫興ミンが通算５３ゴール

サッカー韓国代表（世界ランキング２３位）は１０日（日本時間）、米テネシー州ナッシュビルでメキシコ（同１３位）と国際親善試合を行い、２―２で引き分けた。先月にイングランド・プレミアリーグ、トットナムから米ロサンゼルスＦＣに移籍した孫興ミンが１得点を挙げた。孫の国際Ａマッチ出場は韓国選手１位タイの通算１３６試合。国際Ａマッチでの孫のゴールは韓国選手では２位の５３点目となり、１位まで５ゴール差となった。