「あのとき私が殺されていたらよかったというのか？」　国会演説中のやじに謝罪求める共に民主・鄭清来代表

進歩（革新）系与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表は10日、党最高委員会議で「きのうの私の交渉団体代表演説で、過去最大級の妄言が議員席から出た。本当に耳を疑った」と発言した。

鄭代表は「私の演説が気に入らないのは分かるが、叫んで抗議するのは分かるが、どうしてこんなことを言えるのか」と述べつつ会議場で映像を流した。

映像では、前日の鄭代表が演説で「ノ・サンウォン（元・陸軍情報司令官）の手帳が現実に成功していたとしたら、李在明（イ・ジェミョン）大統領も鄭清来もこの世の人間ではないでしょう」と発言するや、議員席から「そうなってたらよかったのに」という声が飛び出した。

これに対し鄭代表は「ノ・サンウォンの手帳は非常戒厳時に数百、数千を本当に殺したいと、殺害しようと殺人計画を練ったもの」だとしつつ「成功していたら、李在明大統領も私も殺されたはずで、それを警告した」と語った。その上で「なのに、あのとき私が殺されていたらよかったというのか？ あの声の主に、私は覚えがある。お尋ねする。あなたは誰ですか。第2のノ・サンウォンなのか？ 声の主を探している。自首して謝罪してもらいたい」と主張した。

先に鄭代表は今月9日、交渉団体代表演説で保守系野党「国民の力」議員を指さして「国民の力が今回、内乱勢力と断絶できなければ、違憲政党解散審判の対象になるかもしれない」と発言し、反発を買っていた。

盧錫祚（ノ・ソクチョ）記者