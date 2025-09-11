記事入力 : 2025/09/13 08:00

写真撮影中に強風…モンゴルの火山で韓国人インフルエンサーが転落死

　モンゴルの代表的な火山観光地で、韓国人の有名旅行インフルエンサーが転落して死亡する事故があった。

　韓国外交部（省に相当）が7日、発表した。それによると、事故があったのは先月28日で、モンゴルのブルガン県にあるウラントゴ火山で、20代の韓国人女性が転落して死亡したという。

　この女性は、およそ9万人のフォロワーを抱える旅行系インフルエンサーで、主にインスタグラム上で活動していたという。今回はモンゴルの北部地域に出張し、事故に遭った。

　外交部の関係者はTV朝鮮の取材に対し「女性は火山の上から写真を撮影している最中に、突然強風にあおられてバランスを崩し、転落して死亡したとみられる」とした上で「現地当局と協力し、具体的な事故のいきさつを調査しているところだ」と説明した。

　ウラントゴ火山は標高約1680メートルで、噴火口の直径は500－600メートル、深さは50－60メートルに達する。噴火口の内部には草地と小さな水たまりが形成されており、その独特な地形と地質学的価値からモンゴルの代表的な火山地形の観光地となっている。現在は活動していない休火山で、韓国人観光客が多く訪れるフブスグル地域に近く、トレッキングの名所として知られている。

